Mauritanie: Des membres du gouvernement commentent les résultats du conseil des ministres

Le ministre de la culture et de l'artisanat, porte- parole officiel du gouvernement, Dr Mohamed Lemine Ould Cheikh, le ministre de la justice, Me Brahim Ould Daddah et la ministre de l'élevage, Mme Fatma Vall Mint Soueinae, ont commenté jeudi après-midi les résultats du conseil des ministres.

Le ministre de la culture a souligné que le conseil a examiné et approuvé un certain nombre de projets de lois, de décrets et de communications dont le projet de loi qui abroge et remplace les dispositions de l'article 306 de l'ordonnance N° 83-162 portant code pénal et une communication au sujet du forum sur l'investissement dans le secteur des ressources animales en Mauritanie.

Répondant à une question sur l'existence d'une crise dans le secteur de l'éducation au niveau de la ville d'Aioun qui, - selon l'expression du journaliste qui a posé la question - a atteint son paroxysme avec l'existence d'arrestations et de manifestations de protestations conduisant à la convocation aujourd'hui, (jeudi, ndlr) de certains enseignants par le procureur de la République après leur libération hier, le ministre a précisé que les informations dont il dispose indiquent que les autorités locales concernées ont traité la question et si le problème n'a pas été réglé, il est sur la voie du règlement a -t- il affirmé, relevant que l'affaire est, somme toute, assez ordinaire dans un pays qui vit dans la liberté.

Le porte- parole officiel du gouvernement a, au sujet d'un certain classement de la Mauritanie par une organisation australienne comme étant un des pays les moins touchés par le terrorisme, relevé que ce classement doit être apprécié par les parties qui souvent font état des classements négatifs, omettent de noter ceux qui sont positifs pour le pays et ne leur accordant pas la même importance. Et de montrer que cette classification faite par l'institut australien de la paix et de l'économie en collaboration avec des universités américaines et le département de la sécurité intérieure des Etats Unis met la Mauritanie au 29ème rang des pays les moins touchés par le terrorisme. Seuls le Sultanat d'Oman et Qatar parmi les pays arabes Etats figurent sur cette liste, ce qui mérite d'être loué dans le contexte d'un monde qui vit les crises, les guerres intestines et les catastrophes.

S'agissant d'une question portant sur la saisie d'une embarcation avec à bord des immigrés africains au niveau des côtes de Nouadhibou, le ministre a noté que la saisie de cette embarcation s'inscrit dans le cadre des mesures sécuritaires et des efforts consentis pour protéger nos côtes. C'est ainsi que la marine nationale a appréhendé 49 personnes à bord d'une embarcation venant du Sénégal qui était menacée d'être englouti dans les eaux de l'océan n'eût été l'intervention de la marine. Cette mesure s'inscrit également dans le cadre de la lutte contre l'immigration clandestine qui constitue un objectif sécuritaire mondial.

Le ministre a affirmé dans sa réponse à une question, se rapportant au drapeau et à l'hymne :

« la conception et la réalisation du drapeau sont achevées et tous les édifices gouvernementaux et officiels ont commencé à l'acquérir, en perspective de sa levée, à l'occasion de la célébration de la fête de l'Indépendance nationale, comme c'est également le cas pour l'hymne, dont la composition s'est terminée et qui sera joué lors de cet anniversaire ».

Le ministre de la justice s'est appesanti à son tour sur le projet de loi approuvé en Conseil des ministres, abrogeant et remplaçant les dispositions de l'article 306 de l'ordonnance 83-162 du 9 juillet 1983 portant institution du Code Pénal.

« Chaque personne doit être au courant de ce code et de ses articles, du fait qu'ils définissent des éléments constitutifs du crime et des peines sur la base desquelles, il est puni», a-t-il ajouté.

« La modification de l'article 306 de l'ordonnance n ° 83/162 du 9 Juillet 1983, portant Code pénal, tient compte de l'évolution des lois, en raison du développement des sociétés et des changements des cas ; d'où la nécessité pour le législateur d'adapter les procédures aux nouvelles situations qui n'étaient pas prises en considération auparavant, surtout dans un pays, ayant comme religion l'islam », a indiqué le ministre.

« L'article qui a été traité par le système judiciaire, appliqué jusque- là par les tribunaux et les juges, suivant les faits et les procédures existants, est un article qui a été conçu et élaboré par des hommes, se fondant sur des références dans les textes et la jurisprudence du pays et qui se trouve être incorporé dans le Code pénal et a été appliqué au cas d'espèce posé à la justice.» Il s'ensuit l'obligation pour le juge, de le mettre à exécution, loin de toute interférence dans la justice.», a-t-il précisé.

Le nouvel article ajouté au Code pénal, dit le ministre est :

« chaque musulman, homme ou femme, qui ridiculise ou outrage Allah ou Son Messager, Paix et Salut sur Lui, ses anges, ses livres ou l'un de ses Prophètes, est passible de mort, sans être appelé à se repentir et encoure toujours la peine, même s'il se repentit ».

La ministre de l'élevage a, pour sa part, mis en exergue, dans ses explications de la communication relative au forum d'investissement dans les ressources animales en Mauritanie, l'importance de notre cheptel et la priorité accordée par la Stratégie de la Croissance Accélérée et de la Prospérité Partagée (SCAPP) à cette richesse, dans les programmes et les politiques économiques et de la croissance.

« La politique sectorielle de l'élevage adoptée par le Conseil des ministres, au début de cette année, place le développement des filières animales au second rang, des cinq piliers de l'élevage », a-t-elle dit, qualifiant le développement des filières animales, dont les viandes, le lait, la volaille, les peaux et autres dérivés, d'épicentre de l'élevage, sur la base duquel, s'effectue la manufacture, qui donne à son tour naissance à des entités industrielles et de transformation.