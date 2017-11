Mauritanie: La ministre secrétaire générale du gouvernement tient une réunion avec les secrétaires généraux des ministères

Le mouvement "Mauritanie Contemporaine" a organisé, samedi, une visite sur le terrain de plus de 60… Plus »

Le troisième point sensibilisait, quant à lui, les secrétaires généraux sur les nouvelles mesures et améliorations décidées en matière de passation des marchés publics et qui ont pour objectif de renforcer la lutte contre la gabegie et la corruption et de rationaliser les ressources publiques.

Le deuxième point de l'ordre du jour concernait le nouvel hymne national et l'importance de sa vulgarisation au niveau des écoles afin de répandre l'amour de la patrie et le sentiment national au sein de la société.

