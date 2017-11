Depuis le lancement, mardi 14 novembre dernier, de la 5ème édition de la fête du livre de Kinshasa qui s'est clôturé le samedi 18 novembre 2017, une multitude d'activités se sont déroulé dans quelques endroits scientifiques et culturels de Kinshasa.

Et, au bout de 4 jours, l'Atelier pour le Leadership, l'Excellence et la Formation, ALEF, a eu à éplucher 5 activités dont la dernière était le vendredi 17 novembre 2017 à 16 heures, à l'Institut Français de Kinshasa. C'était une conférence centrée principalement sur le thème : «La place de l'Afrique dans la littérature européenne», avec l'auteur Français Julien Blanc-Gras, fan absolu de la littérature de voyage, qui, à travers ses œuvres, fait parcourir les lecteurs dans la découverte et la diversité de tous les horizons. Cette conférence a connu la participation des étudiants, chercheurs, journalistes, amoureux de la lecture mais également plusieurs membres d'ALEF dont le Président Serge Maabe ; le Secrétaire général, M. Christian Moleka et le responsable des activités, M. Alfred Ibandi.

L'auteur

Immense écrivain et grand voyageur européen, Julien Blanc-Gras est un véritable adulateur de la curiosité et de l'inconnu qu'il transmet et raconte depuis plusieurs années dans ses livres. Avec sa commodité de manier l'humour à la réalité, il veut aller partout, découvrir le monde et faire ainsi de sa passion son métier.

Loin de vouloir transmettre ses textes de manière académique, l'écrivain s'emploie dans la simplicité et la lucidité de ses écrits pour permettre une compréhension souple à ses lecteurs. Il a, cependant, un faible pour le continent africain où il y met fréquemment les pieds notamment, grâce à ses rapports humains qu'il entretient avec les peuples qu'il découvre. C'est la diversité africaine qui me fascine, avoue-t-il. Pour lui, voyager, c'est aller à l'encontre de ses propres préjugés. Ce que l'on pense d'un endroit est souvent différent de la réalité qui s'y trouve.

En se faufilant dans le rapport qui existe entre la littérature africaine et européenne, et les auteurs africains et européens, J. Blanc-Gras démontre qu'au final, la biculture est une vraie richesse. Selon lui, les cultures peuvent s'empiler et s'additionner sans pour autant se confondre.

Pratiquement méconnu du public congolais, Julien Blanc-Gras se fait aujourd'hui découvrir sur la médiathèque grâce notamment, à l'Institut français de Kinshasa et ALEF à travers ses œuvres passionnants, fabuleux et, même, quelque peu percutantes. Il nourrit cependant l'envie de voir se développer l'écriture de la science fiction en Afrique, une forte diffusion de la littérature africaine, et pouvoir entrer dans une ère post-raciale où l'on s'en fou de la couleur de la peau.

L'Afrique selon Blanc-Gras

Au cours de cette conférence très enrichissante, un échange prolifique a pris le devant du théâtre pour explorer non seulement le thème de l'imaginaire africain dans la littérature européenne mais aussi le contraire. Julien Blanc-Gras a sommairement expliqué qu'il y a généralement une espèce de mépris et de malentendu en ce qui concerne l'exploitation des thèmes de l'imaginaire romanesque. Mais, aujourd'hui, l'on convient presque tous qu'il faut transcender une dimension identitaire pour passer à une dimension beaucoup plus globale dans l'exploitation de la littérature. D'autant plus que les questions littéraires restent donc des questions humaines. Elles n'ont, cependant, pas d'identité pour base ou forme principale.

Selon M. Serge Maabe, l'africain doit arrêter avec le misérabilisme et la culpabilité et faire ainsi ressortir les traits saillants puisque, soutient-il, il existe des bonnes choses en Afrique qui ne sont pas connues. Il faudrait creuser ce qui unit les hommes plutôt que ce qui les divise. Et c'est de là que nous sommes partis durant cette conférence qui était très animée et bien présentée avec des perspectives de collaboration entre les auteurs et nous-mêmes, a-t-il complété.

Perspectives d'ALEF

Un constat se dégage de plus en plus. L'on part aujourd'hui de la conviction qu'apprendre à lire doit commencer très tôt, à la maison, à l'école maternelle, primaire et secondaire. Désormais, ALEF se donne pour mission et ambition d'accompagner les professeurs de français ou de langues, en général, dans la transmission des valeurs de lecture et d'écriture aux plus jeunes.

Nos ateliers seront de plus en plus tournés vers les plus jeunes pour leur faire comprendre et découvrir la beauté de l'art littéraire, explique le Président d'Alef. C'est là le grand défi qui nous attend tout en n'oubliant pas le principal défi qui consiste à venir ici chaque mois à la médiathèque de l'institut français de Kinshasa pour discuter autour d'une œuvre romanesque, théâtrale et poétique francophone de préférence mais aussi venant d'ailleurs.

Boris Luviya