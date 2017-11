Toutefois, à l'issue de ses réponses claires et précises, 34 députés nationaux ont soulevé de nouvelles préoccupations. Ainsi, pour satisfaire ces élus, le Ministre a sollicité et obtenu un délai de 42 heures, pour venir répondre. Rendez-vous est pris pour ce mardi 21 novembre 2017.

La plupart de préoccupations, il convient de le souligner, étaient axées sur des Infrastructures routières, principalement dans la Ville-Province de Kinshasa et quelques nouvelles provinces de l'Est du pays et de l'Equateur. Mais, son exposé a démonté le mythe qui voulait que la partie ouest de la RDC ait été délaissée.

Ne pouvant pas immédiatement répliquer, au vu du nombre des préoccupations soulevées, et pour lui permettre de préparer les éléments des réponses appropriées, Thomas Luhaka a sollicité et obtenu du 1er Vice-président de l'Assemblée nationale un délai de 48 heures. En définitive, c'est ce mardi 21 novembre que le Ministre des ITPR sera de nouveau à l'Assemblée nationale.

