Congo-Kinshasa: Verdict pastoral !

opinion

Halte aux tergiversations, cap vers les élections ! La Majorité au pouvoir ne jure plus que par cela. Le calendrier électoral est déjà là. Le Budget 2018?

Le Parlement s'en charge dès l'entame de la semaine qui commence, le Gouvernement l'ayant déjà apprêté. Quid des autres contraintes ? Elles seront exorcisées chemin faisant. Longtemps accusé de bloquer le processus électoral, le régime de Kinshasa semble avoir opté de passer à l'offensif. Donc, plus question de subir les récriminations vociférées depuis 2016 par une bonne frange de l'Opposition appuyée, évidemment, par plusieurs couches sociales, mouvements citoyens inclus. Visiblement, CENI-Gouvernement-CNSA-Parlement et l'Institution Président de la République, au finish, ont levé l'option de vider tous les arguments qui poussent les sceptiques à ne point croire en la tenue prochaine des joutes électorales, le 23 décembre 2018, précisément.

Et pourtant, aux yeux des opposants et leurs affidés, c'est tout simplement du bluff du pouvoir. Quoique, la main sur le cœur, les caciques du régime, en chœur avec les ténors de la CENI, ne jurent que par les joutes électorales que le nouveau calendrier projette. Opposition et mouvements citoyens, qui qualifient et pro-pouvoir et pro-glissement le chronogramme des élections, au vu des contraintes légion jugent inapplicable le calendrier de la centrale électorale. Dans ce décor corsé où la caravane des élections quitte, comme un train, la gare pour débuter sa longue course échelonnée sur deux années, les opposants qui restent, fort de leurs doutes, de côté, crient à l'arnaque et promettent d'en découdre avec le pouvoir dès ce 31 décembre 2017.

Car, à leurs yeux, l'Accord de la Saint Sylvestre dans son esprit voulait une alternance au pays avant cette date. Il faut le respecter. La semaine qui commence, dans cette perspective, est de plus déterminante parce que depuis la publication, le 5 novembre dernier, du calendrier électoral, les médiateurs ayant permis l'accouchement de ce compromis politique tant prisé sont censés donner de la voix. Et oui ! Il s'agit de la Conférence Episcopale Nationale du Congo -CENCO- qui, dès ce mercredi 22, en effet, débute des travaux de son Assemblée plénière qui, plus est, devant se terminer au plus tard ce vendredi 24 novembre. Comme d'accoutumée, les princes de l'Eglise Catholique de la RDC ne manqueront pas, à la fin, de produire un de ces vadémécums Religio-Socio-Politique dont ils ont le secret. Le tout dernier avait fait mouche.

La programmation pour la semaine qui suit des actions de rue, telle la marche pacifique du Rassop/Limete le mardi 28 novembre, puis la ville-morte de la Dynamique de l'Opposition le 29, paraissent des anticipations des opposants. Qui, sans surprise, devront sous l'impulsion de la très respectée Eglise Catholique, répercuter leur message voulant faire échec à la politique qu'ils reprochent au pouvoir actuel. A savoir, la volonté de mener le pays d'un bluff électoral à un autre, année après année, pour, en définitive, glisser sans fin et, ainsi, rester aux affaires ad vitam aeternam. C'est là, loin de toute théâtralisation de la scène politique, le vrai enjeu de l'impasse politique au Congo-Kinshasa. Mais, une question demeure, dans les esprits avertis.

A savoir : quel sera le verdict des anciens médiateurs des discussions directes ? Vont-ils appeler à la marche des chrétiens comme dans les années 90 ? Ou, le cas échéant, vont-ils s'évertuer à trouver une position qui, loin de la logique de la confrontation, prône une voie pacifique de la résolution de la crise congolaise ? Sous peu, l'opinion sera fixée. Mais, avant ce verdict pastoral, une prière du Pape François est programmée pour le Congo de Lumumba, ce jeudi 23 novembre.