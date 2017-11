Congo-Kinshasa: Elections 2018 - Divin Mutombo relativise !

Devant une multitude des faits d'actualités qui défrayent la chronique ces temps derniers notamment, celui de la publication par la CENI du calendrier électoral, avec à la clé, l'organisation en une séquence de la présidentielle, des législatives nationales et provinciales, prévues le 23 décembre 2018, Divin Mitombo Mwan'a Godefroid, Analyste Politologue, sort de sa réserve.

L'homme monte au créneau pour donner une position plus que tranchante. Celle-ci fustige en effet, la classe politique congolaise (Majorité présidentielle comme Opposition). "A beau mentir qui vient de loin", dit-on. D'après M. Mutombo, la République Démocratique du Congo est tombée à un niveau le plus bas. Ceci, à cause de sa classe politique qui l'a conduit vers un Etat de non droit sinon, illégal et illégitime, dit-il. Publier un calendrier est une chose mais, organiser des élections crédibles et apaisées pour des résultats qui soient acceptables par tous, sans casses, ni violences en est une autre, précise l'interlocuteur du Journal La Prospérité. Pour lui, la publication du calendrier électoral est pour la consommation extérieure, c'est-à-dire, pour plaire au dictat extérieur.

Divin Mutombo porte également un doigt accusateur à l'endroit de l'opposition qui ne devrait pas continuer à boycotter le calendrier publié par la CENI mais plutôt, concevoir un plan de sortie pour contourner les contraintes évoquées par Nangaa. Il en appelle donc à la sagesse de l'élite congolaise de concevoir des lois adaptées au contexte congolais à la place de copier ce qui nous vient de l'extérieur. Pour preuve, rappelle-t-il, le principe de la séparation du pouvoir dont parle Montesquieu est quasi impossible de s'appliquer en RD-Congo. D'où, l'analyste recommande à un renouvellement de la classe politique pour se débarrasser de cette vieille classe dont le mental est affecté par un dérèglement accru dans son raisonnement.

Transition sans Kabila

Qu'on le veuille ou pas, le pays est déjà dans une transition avec Kabila. Pour la simple raison qu'il est quasi impossible d'organiser les trois scrutins à la date du 23 décembre 2018.

"Cependant, il est vrai que d'aucuns avaient souhaité une transition bien aérée économiquement, malheureusement, c'est une transition exacerbée par une misère noire, dirigée par des "flatteurs"' qui est vécue au Congo", regrette M. Divin Mitombo.

Loi des finances : quel impact?

Divin Mutombo reste estomaqué par le fait que le projet du budget 2018, pour un montant de près de 5,5 milliards USD déposé au Parlement par Bruno Tshibala est de loin obsolète car, il ne reflète en rien la dimension du grand Congo. D'après les informations à sa possession, la DGI, la DGRA et l'OCC peuvent à eux seuls, couvrir ce montant en une année d'exercice. D'où, la question est celle de savoir l'affection des recettes des autres secteurs? Se demande-t-il.

En définitive, il en appelle au sens élevé des membres du gouvernement et animateurs des institutions, d'appui à la démocratie soient-elles, de jouer chacun sa partition dans l'intérêt général des Congolais. Ils doivent cesser leurs mauvaises pratiques ou manœuvres dilatoires de continuer à plonger le pays dans le gouffre. L'on doit se mettre à l'évidence qu'on est au service d'un grand nombre et non d'intérêt personnel, a conclu M. Mutombo Mwan'a Godefroid.