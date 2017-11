Mali: Accès à l'assainissement - Quand est ce que le gouvernement respectera-t-il ses engagements internationaux ?

Il a été établi que l'accès à l'eau potable, à un assainissement adéquat et l'adoption des bonnes pratiques d'hygiène contribuent à réduire de plus de 50% les cas de diarrhée chez les enfants de zéro à cinq ans.

L'accès aux toilettes est une question de santé parce que des latrines non entretenues sont sources de maladies. Un récent rapport conjoint OMS/UNICEF (2014/2015) signale que dans le monde, un enfant meurt toutes les deux minutes à cause de diarrhées et d'autres maladies liées à de mauvaises conditions d'hygiène et d'assainissement.

Les données révèlent que notre pays s'est engagé en faveur de l'initiative « Assainissement et Eau pour tous » en avril 2014 lors de la réunion de haut niveau organisée par le Partenariat Mondial. Il ressort des constats que malgré les efforts consentis par l'Etat et les partenaires, l'accès à l'assainissement est en deçà des attentes.

A travers cette conférence, il s'agissait de mettre l'accent sur la problématique de l'accès aux toilettes au Mali afin de pousser le gouvernement à respecter les engagements pris au niveau international comme : les engagements pris dans le cadre des Objectifs du Développement Durable (ODD) ; l'objectif n°6 des ODD. Il s'agit de « garantir l'accès à l'eau potable et l'assainissement pour tous et assurer une meilleure gestion des ressources en eau.

