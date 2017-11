Congo-Brazzaville: Eco-Oil signe sa 3e participation à la COP23

On le décrit, on échange beaucoup autour de la crise dans laquelle le Pool, partie intégrante du… Plus »

L'objectif affiché par le groupe : « Amener toutes les usines et plantations à la certification ». Claude Wilfrid Etoka, président directeur général de la société Eco-Oil, s'est réjoui de l'implication dans la relance des plantations du palmier à huile, de l'hévéa, de l'arachide, du cacao et des agrumes.

Pour la COP21, l'élaboration de la déclaration de Paris : favoriser l'atténuation des gaz à effet de serre ; renforcer l'adaptation au climat actuel et rechercher les financements pour ces deux approches et questions institutionnelles.

Pour notre propre exploitation de palmiers à huile, il a fallu obtenir l'adhésion du Congo à la plateforme de la production durable du palmier à huile, la signature de la Déclaration de Marrakech, celle du Mémorandum d'entente entre le Congo et l'ONG Proforest et enfin, respecter l'élaboration de onze principes nationaux de culture durable du palmier à huile au Congo .»

« Nous participons à toutes les réunions relatives à la forêt », a confié le consultant. Et d'expliquer : « Que ce soit au niveau national ou international, nous travaillons avec la RDD, le ministère en charge des forêts, celui de l'environnement et la Banque mondiale, sans oublier l'Etat ».

Cette volonté découle de l'interpellation du président de la République du Congo, Denis Sassou N'Guesso, qui avait dit « qu'un peuple qui ne consomme pas ce qu'il produit n'est pas un peuple libre », a confié Éric Raulet, directeur du développement et des projets, désireux de trouver avec son programme « Eco + », l'incitation « gagnant-gagnant » pour le travail de la terre sur la superficie encore non cultivée au Congo.

Pour une société évoluant, à la base, dans la culture du palmier à huile, cela permet d'enrichir ses pratiques et son expertise en s'inspirant des actions déjà réussies dans d'autres zones agroécologiques du monde, s'accorde la présidence de Eco-Oil Energie SA. Le 17 novembre, devant la presse, la direction a passé en revue les grandes lignes des trois dernières COP, en partant de celle de Paris à la plus récente à Bonn.

Copyright © 2017 Les Dépêches de Brazzaville. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.