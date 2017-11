Mali: SIAMA 2017 - Le président de la République s'engage à équiper les artisans maliens

Prévu du 18 au 26 novembre 2017, ce salon est riche en activités. Lesquelles sont entre autres, des conférences débat, des formations, des expositions des produits artisanaux maliens et étrangers, des animations culturelles et artistiques.

Ce salon est aussi le fruit d'un partenariat avec la Chambre des métiers du Mali. Il a comme invité d'honneur le Royaume chérifien du Maroc. Le thème retenu pour cette première édition du SIAMA 2017, est l'artisanat, levier du développement durable et facteur de cohésion sociale. Ce salon va offrir non seulement un cadre d'expression aux artisans, mais aussi, une tribune de reconnaissance aux artisans maliens.

Aussi, le président de la République a reconnu le mérite de Mme la ministre de l'Artisanat et du Tourisme pour avoir initié ce premier salon. Il s'agit d'une première depuis l'indépendance. Selon Nina Walet Intallou, depuis l'indépendance jusqu'à nos jours, il n'y a jamais eu un salon international de l'artisanat au Mali. Pour elle, il est très important qu'aujourd'hui que les artisans maliens valorisent le secteur artisanal et de reconnaitre tout ce qu'ils font depuis l'indépendance à nos jours.

Après avoir visité les stands d'exposition, le chef de l'Etat a salué les efforts de la chambre des métiers qui se bat pour la promotion de l'artisanat au Mali. Un secteur qui joue un rôle non négligeable dans le développement économique du Mali et qui en plus est exercé par au moins 60% des Maliens. La contribution du secteur en termes d'impôts et taxes est estimée à 50 milliards de Fcfa au titre de l'année 2015-2016.

