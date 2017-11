Cote d'Ivoire: Taekwondo (Finale des Grands prix) - 135 internationaux attendus à Abidjan

La Fédération ivoirienne de taekwondo (Fitkd) et le comité d'organisation de la finale des Grands prix et du championnat du monde par équipe étaient face à la presse, vendredi dernier.

A douze jours des événements majeurs, Abidjan se dit prêt à relever le défi.

En tout cas, c'est l'assurance que Me Bamba Cheick Daniel, président de la Fitkd et du comité d'organisation des épreuves du 2 au 7 décembre a donné au cours des échanges, dans la salle Emmanuel Dioulo du District d'Abidjan. Cent trente-cinq (135) athlètes de près de 20 pays sont attendus à cet effet. Un plateau très relevé, avec les tireurs les plus cotés de la planète dont les Ivoiriens, Cissé Cheick Sallah Junior (-80kg hommes) et Marie Christelle Ruth Gbagbi (-67 kg dames). Les deux stars ivoiriennes qui s'entraînent, désormais en Allemagne, comptent parmi les meilleurs en la matière sur le plan international. Cissé Cheick, un habitué des Grands prix, détient la médaille d'or des Jeux olympiques depuis Rio 2016. Sa dernière grosse performance date du Grand prix de Londres qu'il a remporté en octobre dernier. Ruth Gbagbi, elle, est l'actuelle championne du monde de sa catégorie, en plus de ses deux bronzes aux Jo 2016 et au Grand prix de Londres.

Avec eux, il y aura les autres combattants tels que Seydou Gbané et Firmin Zokou (+80 kg). Deux vieux briscards qui sont en embuscades, mais également de jeunes loups aux dents longues, que la Fédération ivoirienne voudrait bien profiter de ses faveurs de pays organisateurs, pour lancer dans le grand bain.

Après la finale des Grands prix qui ouvre les hostilités (du 2 au 3 décembre), il y aura le gala des Awards. Une cérémonie de récompense des meilleurs athlètes, encadreurs techniques et dirigeants. Une fête haut en couleur dans un grand hôtel de la place, retransmise en direct à travers cent chaînes de télévision partenaires de la world taekwondo federation.

C'est après cela que l'on aura droit à la Coupe du monde par équipes nationales (les 5 et 6 décembre).

Bien que le budget de 500 millions de F Cfa qu'il recherche n'est pas totalement bouclé, le président Bamba Cheick garde espoir. « Avec peu de moyens, on peut réaliser de grandes choses. Il suffit de faire parler son imagination. Si la fédération mondiale a décidé de nous confier l'organisation de ces deux compétitions, c'est parce qu'elle nous reconnaît un certain savoir-faire », a indiqué Bamba Cheick, dont le comité d'organisation continue, cependant, de solliciter les bonnes volontés afin de gagner le pari.