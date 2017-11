Cote d'Ivoire: Pdci Rda - Bédié mobilise les délégués du Grand Centre

« A l'occasion de votre rencontre de ce jour, je voudrais vous encourager à poursuivre la redynamisation du parti. Ces travaux sont très importants pour le Pdci Rda, surtout dans la perspective de 2020. Il s'agit surtout de maîtriser le fichier électoral. Je me réjouis pour ces procédures et ces travaux minutieusement préparés. Je suis tout simplement venu vous saluer et vous encourager», tel est le message adressé par le président du Pdci Rda, Henri Konan Bédié, aux 39 délégués du Grand Centre et aux membres du Bureau politique de cette zone.

C'était le 18 novembre, à l'hôtel de la Paix de Daoukro, à l'occasion du séminaire de restitution de la zone centre, organisé par la direction du parti. Séminaire dirigé par le secrétaire exécutif en chef, Maurice Kakou Guikahué et qui a vu la participation de certains membres du gouvernement issus de ce parti et originaires du Grand Centre, à savoir, Jeannot Kouadio-Ahoussou, Thierry Tanoh, Jean Claude Kouassi et Raymonde Goudou Koffi.

Ainsi donc, après les étapes de Boundiali et Abengourou, le secrétariat exécutif a mis le cap sur Daoukro, pour cette rencontre de restitution des données de terrain, en présence du président de leur parti. Pour Maurice Kakou Guikahué, il s'agit de se rendre compte des réalités du terrain. Ces rencontres, pour lui, ne sont pas l'occasion de porter un jugement sur qui que ce soit. Il a insisté sur la sensibilisation et défini la nouvelle ligne politique du parti.

Le secrétaire exécutif a indiqué que pour mieux quadriller le terrain, 17 nouvelles délégations ont été créées. Et l'un des objectifs de ces rencontres est de les redynamiser. Il a insisté sur la sensibilisation et demandé à tous de se tenir prêts. Maurice Kakou Guikahué a réaffirmé que le Pdci Rda aura un candidat à l'élection présidentielle à venir. Et comme le Grand centre est un bastion de ce parti, il souhaite qu'à la prochaine présidentielle, le taux de 100% pour leur candidat soit atteint dans cette zone.

Sehi Bi, secrétaire exécutif chargé des sections, délégations départementales et communales, a fait un exposé technique sur le travail à effectuer par les délégués. Selon lui, il faut arriver à mettre à la disposition de la direction du parti, la cartographie de chaque délégation. Il a précisé que son objectif est de connaître l'effectif global de la zone centre en vue de chercher à maîtriser les potentiels électeurs, pour la victoire de son parti en 2020.

Après lui, un exposé de restitution des données des délégués par zone a été fait. Des exposés commentés par les membres du bureau politique de chaque zone.