Cote d'Ivoire: Débats et opinions - Démocratie, je te hais

La démocratie est ce que nous réclamons à cor et à cri à nos dirigeants politiques. Mais au fond, la connaissons-nous vraiment, mais surtout quel (s) rapport (s) entretenons-nous avec elle ? Sont-ils différents de ceux de nos dirigeants politiques ?

Portons d'abord notre regard sur le terrain du quotidien : dites-moi depuis combien de temps le président de votre association tribale, ou celui de votre association des ressortissants ou encore celui du président des syndics ou enfin celui du club sportif est aux commandes ; je pourrai allonger la liste à l'envi. Le président prendra-t-il (volontairement) l'option de se conformer aux textes et de laisser la place au terme du mandat fixé par les lois ? Les membres peuvent-ils demander que les textes, considérés à tempérament comme sacrés, soient appliqués sans que l'on entende des voix s'élever pour crier au complot.

Et puis, la porte s'ouvre sur la force des tribus, la manigance des clans construits sur la base affective et ethnique pour privilégier un groupe et d'autres avec sur un chemin autre que celui de la démocratie. De quoi parle-t-on ? Quel est l'objet du débat ? On pourrait encore dire qu'il se nomme démocratie mais il s'agit pour nous tous d'un OVNI, c'est-à-dire, un Objet Visiblement Non Ivoirien.

Il faut alors commencer à regarder dans nos micros structures, plus proches de nous et plus réelles, et y appliquer les principes de la démocratie. La démocratie n'est pas seulement un mot ou un concept mais une épreuve, un exercice qu'il faut affronter. Cela exige une âme de combattant avec en prime le courage pour un résultat inéluctable qui est le succès ou la défaite. Par derrière tout cela, des valeurs telles que l'honneur et le respect du semblable qui augmentent l'humanité qui réside sinon sommeille en nous.

Mais notre couardise est plus prégnante qu'on ne le pense et le chœur de répéter « c'est le NON qui envoie les palabres ». Autrement, laissons faire et acceptons le bon vouloir de l'acteur du moment (dictateur ou dict-acteur, qui s'ignore certainement mais il faut en faire un dict-ailleurs). Il ne faut donc pas oser, au risque d'être condamné et cloué au pilori des « comploteurs, envieux et jaloux ». Comment alors grandir et se développer sans le débat, la critique et la contradiction qui doivent être provoqués par nous-mêmes au lieu de dépenser notre énergie à dire que des ennemis seraient à l'origine de nos incapacités, nos impotences. Il ne faut se tromper et comme dit l'autre, « l'ennemi du Noir, c'est le Noir et l'ennemi du Blanc, c'est le Blanc ».

Au constat, la démocratie qui se présente comme le système qui privilégie le débat nous est, en définitive, totalement inconnue et notre espace est encore largement la propriété de la violence, acceptée ou légitimée, du fait du mandat octroyé à ce gestionnaire, appelé à tort leader. La démocratie ambitionne de sortir l'homme de son état primitif (premier) et primaire (primordial) déstructuré afin de l'éloigner de la violence.

Avant d'en arriver à nos dirigeants, il faut se demander si la démocratie ne nous fait-elle pas peur du fait de ses règles dont la principale est l'alternance, donc la rupture ? La perte qui s'ensuit est effroyable et insurmontable. Elle fait craindre l'anéantissement, l'effondrement, l'engloutissement. Cette peur est d'autant plus grande que l'on voit les gens se cramponner au point de s'arracher les ongles et c'est parti pour la saignée (et le sang coule de toute part). La perte qui ne devrait être que symbolique devient réelle, entraînant la déchéance de l'individu jusqu'à sa mort physique.

Mesdames et messieurs, vous qui avez été choisis par vos pairs pour assurer l'animation de la structure, vous devez accepter de partir, de vous défaire, de vous détacher et de grandir pour demeurer des êtres d'honneur (et non d'horreur). C'est à ce prix que nous apprendrons la démocratie et l'exigerons de nos dirigeants politiques.

Autrement, SILENCE et que le film suive son cours en supposant que « la vie est un long fleuve tranquille » et merci à chacun de rester fidèle à la fabrique de Staliniens.