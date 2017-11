Photo: ONU/Marco Dormino

A l'occasion de la Journée Mondiale de l'Enfance, le 20 novembre, UNICEF Sénégal et le Ministère de la Bonne gouvernance et de la Protection de l'enfance, en collaboration avec la société civile et les partenaires, offrent aux enfants l'opportunité de s'exprimer dans les medias nationaux.



DAKAR, le 17 novembre 2017 – Le 20 novembre marque l'anniversaire de l'adoption de la Convention relative aux Droits de l'Enfant. Des enfants du monde entier occuperont des rôles de premier plan dans les médias, la vie politique, les entreprises, le sport et le monde du spectacle, pour défendre leurs droits et réaliser leur potentiel.

Au Sénégal, l'UNICEF soutient la mise en oeuvre du concept « Les enfants s'installent dans les médias » afin de donner à ceux-ci l'opportunité de parler de leurs droits, d'exprimer leur solidarité avec les enfants les plus défavorisés, et de montrer leur capacité. C'est un appel à l'action pour les enfants, par les enfants, exigeant un meilleur avenir pour chaque enfant.

Tout au long de la journée du 20 novembre les enfants vont participer à la réalisation d'une série d'émissions de télévision et de radio sur la RTS, la TFM, la RFM et la 2STV, à Dakar et dans les régions. Les auditeurs et téléspectateurs pourront découvrir l'ensemble de ces émissions, comprenant des chroniques matinales, des journaux radios et télévisés et des magazines sur les médias.

Dans le cadre de la Journée Mondiale de l'Enfance, les enfants se réuniront à Dakar le 20 novembre au Monument de la Renaissance, pour partager leurs productions media et leurs expériences, à travers des projections et des extraits d'émissions.

Il sera procédé au vernissage d'une exposition de photos réalisées par les enfants sur la mendicité des enfants « Les Voix du Regard », présentée par les jeunes photographes à cette occasion. Ces photos ont été prises par des enfants, files et garçons, dont des talibés, pour sensibiliser sur la mendicité et les autres violences et abus contre les enfants.

« L'expérience de la participation nous a permis de nous exprimer librement, de libérer notre potentiel et de nous sentir comme représentante et défenseur de tous les enfants » a témoigné Mbéne Seck, un des enfants photographes.

« C'est une journée de divertissement mais aussi de plaidoyer et de sensibilisation au cours de laquelle les enfants eux-mêmes vont s'exprimer en faveur de la réalisation de leurs droits », a souligné Laylee Moshiri, la Représentante de l'UNICEF. « Leur façon de voir les réalités, les opportunités, leurs espoirs, ainsi que les problèmes rencontrés par tous ces enfants sont très importants pour nous ».



