Sénégal: El Hadji Hamidou Kassé - «Le problème de Khalifa Sall ne peut pas être à l'ordre du jour d'un dialogue politique»

«Il y'a un problème sur lequel, on ne revient pas concernant la dernière élection. Suite aux 47 listes enregistrées, il y'a à craindre que les prochaines élections qu'on arrive à 200 listes et comment on pourra gérer cette situation ? Certains parlent de bulletin unique mais je crois que cela ne règle pas le problème. Il faut que les acteurs politiques acceptent de se concerter, de dialoguer pour trouver une solution», précise-il avant de conclure : «la question de la modernisation des partis politiques et celle liée à la caution pour les élections à venir, le nombre et le profil des candidats, sont entre autres, questions sur lesquelles, il nous faut dialoguer».

«Vraiment la méthode de ce régime c'est d'abord le dialogue. Et, ce dialogue n'est pas que politique mais social, économique, culturel... , Il y'a véritablement une tradition, un principe du dialogue qui est installé», a-t-il indiqué avant d'ajouter au sujet du menu de la rencontre de demain convoquée selon lui, par le ministre de l'Intérieur sur instruction du chef de l'Etat et qui portera sur le «processus électoral mais sur notre vécu politique».

«Quand on va à un dialogue, il y'a pas de préalables. Si vous énoncez des préalables, cela veut dire que vous n'êtes pas animés de l'esprit de dialogue. On ne peut pas poser des préalables», a-t-il précisé d'emblée avant de trancher net : «Le problème de Khalifa Sall qui relève du juridique ne peut pas être à l'ordre du jour d'un dialogue politique».

Face à notre confrère Baye Oumar Gueye, le journaliste Philosophe, soulignant que sans dialogue, il n'y a pas de démocratie, a en effet, invité les responsables des coalitions Gagnante Wattu Sénégaal et Mankoo Taxawu Senegaal à non seulement être «conséquents» avec eux-mêmes mais aussi à «savoir faire la part des choses».

