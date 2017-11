Sénégal: Trophée des champions - Les académicien se promène devant les stadistes

Génération foot s'est adjugé du trophée des champions en remportant samedi 18 novembre 2017 au Stade Caroline Faye de Mbour, la finale qui l'a opposé au Stade de Mbour. Les Académiciens de Deni Biram Ndao se sont imposés sur la marque de 4 à 2.

C'était en présence de Matar Ba, ministre des sports et de Saer Seck, président de la ligue de football . Les buts de Génération Foot sont Mouhamadou Lamine Guèye auteur d'un triplé (34e ,52ème et 88ème) et Ben Sané (47ème). Les réalisations stadistes portent les griffes de Papa Ibnou Ba (11ème min) et Mamadou Gando Ba (90ème ).

Rien ne présageait de la déroute des stadistes devant leur public. Car ce sont eux qui ont emballé la partie tout le long du premier quart d'heure en inscrivant même un but à la 11ème minute sur un superbe coup de tête de Papa Ibnou Ba. Génération Foot reprend du poil de la bête dans le dernier quart de la première mi-temps en égalisant sur un coup franc exécuté par Mouhamadou Lamine Guèye qui ne laisse aucune chance au portier mbourois complètement désarçonné par le tir d'une finesse inouïe.

A la 47ième sur pénalty Bun Sané corse l'addition avant de voir Mouhamadou Lamine Guèye porter l'estocade en faisant trembler par deux fois filets mbourois (52e et 88e). Assez suffisant pour voir des stadistes désemparés et affectés face à la réussite d'un adversaire très inspiré dans le jeu. Les stadistes parviennent à mettre un second but pour la postérité à l'actif de Mamadou Gando Ba.

Youssou Dabo, le coach a loué le bon début de rencontre. Selon lui, son équipe a joué devant un adversaire qui a exploité les espaces laissés. Selon lui les deux buts pris en début de deuxième mi-temps ont pesé lourd. Rassuré d'avoir une équipe en gestation qui se bonifie, il aspire gagner des matchs lors des prochaines sorties, convaincu que ses poulains sont des compétiteurs capables de faire mieux que la prestation faite devant Génération Foot.

Olivier Perrin, le coach de Génération Foot s'est lui réconforté d'avoir tué le chat noir en signant sa première victoire à Mbour depuis quatre ans. Tout en reconnaissant la bonne entame de son adversaire, il pense que ses poulains auraient dû mieux maîtrisé les choses. A l'en croire, le spectacle a été la hauteur des espoirs placés dans cette partie avec six buts marqués dont quatre de son équipes. Son objectif reste le même pour la présente saison. Il s'agit de jouer des matches et les gagner.