Cameroun: Luc Magloire Mbarga Atangana - « Il est toujours bon d'anticiper »

interview

Quel est l'état des lieux des principales filières regroupant les produits de première nécessité à la veille des fêtes de fin d'années ?

Nous avons pour habitude de faire une évaluation de la situation au minimum deux fois l'an et spécialement, en fin d'année. Il est toujours bon d'anticiper pour être en mesure de corriger. Et nous avons constaté que dans l'ensemble, la leçon a été retenue par les opérateurs économiques qui ont intégré que leur intérêt n'est pas de spéculer ou de créer des pénuries sur le marché durant la fin d'année mais, au contraire, de garantir la disponibilité des produits et partant, fidéliser ainsi la clientèle en les incitant aussi à la bonne consommation. Nous constatons que le message du gouvernement est passé car, les opérateurs font consciencieusement leur travail. La situation est bonne sur l'ensemble des filières.

On note justement une tendance haussière dans les marchés avant et pendant les fêtes de fin d'année. Le scénario sera-t-il le même ?

La première chose est de consolider les acquis qui sont la certitude de la disponibilité des denrées alimentaires. Il y a quelques années, trouver du riz, de la volaille ou du poisson en fin d'année, relevait de l'exploit. Nous avons pris pour résolution de bannir le mot pénurie du langage de la gouvernance commerciale de notre pays. C'est d'ailleurs désormais un acquis. L'autre problème que rencontraient les consommateurs c'était celui de la spéculation liée à la pénurie devenue le sport préféré de certains opérateurs économiques. Du fait de la disponibilité des produits et de ce qu'ils ont compris que sans consommateurs, il n'y a pas de commerçants et que sans les deux, les producteurs n'ont pas de raison d'être, la spéculation a disparu. Fort de tout ceci, je peux affirmer qu'il n'y aura ni pénurie, ni de spéculation.

Une fois les fêtes terminées, qu'en sera-t-il de la disponibilité des produits de grande nécessité en 2018 ?

Les années se suivent et ne se ressemblent forcement pas. Les réalités de 2017 ne sont pas les même que celles de l'année à venir. Nous vivons une situation économique qui n'est pas évidente aujourd'hui. Se nourrir convenablement doit devenir le moindre des soucis pour les consommateurs. Le rôle du gouvernement est d'anticiper et de régler les problèmes il est de bon ton d'anticiper les difficultés telles que les pénuries et autres fluctuations des prix qui pourraient survenir.