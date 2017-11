Cameroun: La session budgétaire se poursuit

Marseille et Zambo Anguissa ont arraché un nul précieux sur le terrain de Bordeaux ce dimanche en… Plus »

A la suite de ceci le bureau a pris les décisions suivantes : 1. La poursuite des travaux de la session budgétaire en cours afin de parvenir à l'adoption du budget de l'Etat dans les délais prescrits par la loi ; 2. En attendant les conclusions des services techniques sur la fonctionnalité des deux salles de commissions, l'hémicycle qui a été préservé abritera aussi bien les travaux des commissions que les séances plénières. En outre les instructions ont été données au secrétaire général pour l'implémentation des mesures édictées par le bureau et parallèlement pour renforcer la sécurité autour et à l'intérieur du palais de l'Assemblée nationale ainsi qu'à l'hôtel des députés.

Sur convocation de son président, le bureau de l'Assemblée nationale s'est réuni ce jour, le samedi 18 novembre 2017 à 10 heures à l'Assemblée nationale. L'ordre du jour était consacré à l'examen de la situation résultant de l'incendie survenu dans la nuit de jeudi 16 au vendredi 17 novembre 2017. Le bureau a noté avec satisfaction l'élan de compassion exprimé à l'endroit de l'Assemblée nationale par les hautes autorités de l'Etat, les membres du corps diplomatique et par la nation tout entière. Par ailleurs, il félicite le Corps national des sapeurs-pompiers pour leur prompte et énergique intervention ayant permis de circonscrire le sinistre. Après échanges entre les membres du bureau, les constats ci-après ont été faits : -Les causes de l'incendie restent à déterminer ; -Les dégâts matériels sont importants ; leur évaluation est en cours.

