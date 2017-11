Cameroun: Coupe du Cameroun 2017 - 13 millions remis à chaque finaliste

New Stars de Douala et UMS de Loum, les deux équipes finalistes de la Coupe du Cameroun vont préparer le derby tant attendu avec plus de sérénité Les représentants des deux formations ont reçu jeudi dernier un appui financier du chef de l'Etat de 13 millions de F pour chacune d'elles.

Les deux enveloppes bien garnies ont été remises respectivement à Mme Kwemo, présidente d'UMS et à Faustin Domkeu, président de New Stars, par le ministre des Sports et de l'éducation physique, Bidoung Kpatt, en présence de la vice-présidente du Comité de normalisation de la Fédération camerounaise de football (FECAFOOT).

C'était à l'occasion de la tenue de la sixième réunion préparatoire de la cérémonie de clôture des activités de la saison sportive 2017 dans la salle de conférences du Stade omnisports de Yaoundé.

Ce geste très apprécié par les bénéficiaires, est un avant-goût du spectacle que le public est en droit d'attendre lors de la finale de la coupe du Cameroun qui sera l'ingrédient principal d'une cérémonie grandiose marquée, entre autres, par la remise solennelle des trophées aux clubs vainqueurs des coupes remportées dans différentes fédérations sportives.

Selon le dernier décompte en date, une quarantaine de fédérations ont déjà disputé à ce jour les finales et les différents trophées sont déjà mis à la disposition des organisateurs.

Pour des raisons diverses, une poignée de fédérations ne sont pas à jour et ne seront donc pas prises en compte. Lors des réunions préparatoires, le contexte particulier de la célébration de l'année sportive 2017 a été souligné à plusieurs reprises.

Elle intervient en effet un an environ après le Championnat d'Afrique des nations de football féminin 2016 et moins de deux ans de la Coupe d'Afrique des nations 2019 que va abriter le Cameroun et pour laquelle elle va servir de répétition générale.

C'est pour éviter le moindre couac que les présidents et les membres des différentes commissions en charge de l'organisation, notamment au plan de la sécurité, de la communication, de la prise en charge sanitaire, de l'animation, de la mobilisation et du pavoisement ont été invités à tout mettre en œuvre pour assurer un plein succès à l'événement.

Principal événement sportif de l'année, la coupe du Cameroun dont les préparatifs amorcent leur dernière ligne droite, se présente comme le rassemblement de la grande famille sportive autour du président de la République pour célébrer à l'unisson les valeurs de fraternité et d'unité qui consolident notre appartenance à une même communauté de destin.

Cette année, un accent particulier sera mis sur les mouvements d'ensemble et le contenu des messages qui devront exalter la diversité sociologique, les richesses culturelles et touristiques d'un pays singulier à plusieurs égards. A l'heure où les différentes commissions à pied d'œuvre procèdent aux derniers réglages, il ne reste plus qu'à souhaiter que la fête soit belle et grandiose.