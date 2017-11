Afrique: Compétitions africaines - Le pays perd des points

Un seul représentant en Ligue des Champions et un autre en coupe de la Confédération défendront les couleurs du pays lors de la prochaine saison sportive.

Au cours des prochaines compétitions africaines, le Cameroun sera représenté par deux clubs et non quatre comme c'était le cas, jusqu'ici. C'est la conséquence de sa 13e place occupée à l'issue du nouveau classement des pays en compétitions des clubs, publié samedi dernier. Donc, en Ligue des Champions, Eding Fc de la Lékié sera seul à défendre les couleurs du pays. Tandis qu'en coupe de la Confédération, le représentant du Cameroun sera le vainqueur de la finale de la coupe qui opposera bientôt New star à Union des mouvements sportifs (UMS) de Loum.

En effet, selon ce classement CAF, seuls les 12 premiers pays ont la possibilité d'engager deux clubs dans les deux compétitions que sont la Ligue des Champions et la coupe de la confédération. Coton Sport de Garoua, vice-champion et Apejes de Mfou, troisième au terme du dernier championnat national, n'auront donc pas la possibilité de vivre cette aventure continentale. Les 12 premiers de ce classement sont l'Egypte (85 pts), la Tunisie (76 pts), la République démocratique du Congo (70 pts), l'Algérie (62 pts), l'Afrique du Sud (45 pts), le Maroc (41 pts), le Soudan (35 pts), la Côte d'Ivoire (21pts), la Zambie (19 pts), le Congo (16 pts), le Mali (15 pts) et le Nigeria (13 pts). Parmi les causes de cette dégringolade, on peut notamment citer les délais de lancement du championnat.

Les clubs camerounais arrivent souvent en coupes africaines après une ou deux journées de championnat ; contrairement à leurs adversaires, qui pour la plupart, ont atteint leur vitesse de croisière. Insuffisant pour réaliser de belles performances. En outre, les clubs du Cameroun sont très souvent éliminés lors du tour préliminaire. Et quand bien même les plus performants sortent de cette étape, ils accèdent difficilement à la phase de poules. Cette contre-performance devra donc permettre aux organisateurs du championnat et aux dirigeants des clubs, s'ils l'avaient oublié de se rappeler, qu'à chaque faux pas, ce sont des points en moins pour le pays. Pour réintégrer le top 12, il faudra donc doublement travailler. Eding Fc de la Lékié et New Stars ou UMS de Loum ont une pression supplémentaire.