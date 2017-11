Angola: Le pays et l'Ukraine vont renforcer le partenariat dans les domaines de la pêche et de l'agriculture

Luanda — La vice-ministre de la politique agraire et d'alimentation de l'Ukraine pour l'intégration européenne, Olga Trofimtseyn, est attendue en début d'après-midi de ce lundi, à Luanda, pour raffermir les partenariats entre les deux pays visant le développement des secteurs de la pêche et de la mer, ainsi que de l'agriculture et de la forêt.

Selon un communiqué de presse du ministère des Relations Extérieures parvenu le même jour à l'Angop, la gouvernante ukrainienne tiendra plusieurs réunions avec des entités gouvernementales.

Il est ainsi prévu des rencontres avec le président du conseil d'administration de l'Agence angolaise de promotion des investissements et d'exportation (APIEX), Belarmino Van-Dúnem, et le secrétaire général de la chambre de commerce et d'industrie de l'Angola, António Tiago Gomes.

Olga Trofimtseyn, lit-on dans ce document, regagnera son pays mercredi à 20 heures.