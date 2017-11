Angola: Maria Borges défile à Shanghai

Luanda — La top-model angolaise Maria Borges fait partie des nominées, pour la cinquième fois consécutive, pour le show en direct de Victoria Secret à Shanghai en Chine.

La jeune femme angolaise qui fait la rage sur la scène internationale va, une fois de plus, élever le nom du pays dans un événement qui comptera sur plusieurs figures mondiales de la mode et de la musique.

Maria Borges a été découverte dans le concours Élite Model Look à l'âge de 17 ans. Immédiatement promue par la Step Model, elle a participé au concours "Ford Supermodel of the World Angola" en étant lauréate.

Elle a commencé discrètement dans le monde de la mode internationale avec des apparitions dans les semaines de Moda Lisboa et Portugal Fashion, et de là elle a participé à Fashion Weeks à New York et Milan et a fait en une saison 17 défilés aux USA. En Italie, elle a été le mannequin choisi pour ouvrir le défilé de la marque Rocco Barrocco, honneur normalement réservé aux grands Top Models