Angola: Le pays et le Mozambique officialisent la suppression des visas

Le document devrait être soumis à l'approbation du Conseil des ministres des pays respectifs. L'Angola et le Mozambique bénéficient déjà d'une suppression des visas pour les passeports diplomatiques et de service.

L'accord oblige les citoyens des deux pays à entrer et à quitter leur territoire uniquement par les points d'entrée et de sortie légalement établis et reconnus.

Le protocole, qui a été signé par les ministres angolais de l'Intérieur, Ângelo da Veiga Tavares et du Mozambique, Jaime Basílio Monteiro, vise à accroître la mobilité des citoyens, ainsi qu'encourager le flux d'investissement et de tourisme entre les deux pays.

Copyright © 2017 Angola Press Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.