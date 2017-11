Algérie: Anderlecht - Sofiane Hanni et son esprit de compétiteur

«J'ai un côté compétiteur qui m'a donné envie de montrer au coach que je veux jouer tous les matches. Oui, j'étais piqué dans mon orgueil. Je sais aussi qu'on a un noyau assez large et que je peux comprendre qu'on donne une chance à d'autres éléments aussi», a-t-il dit après le match dans des propos relayés par Le Buteur. Et d'enchaîner : «J'étais déterminé. Je voulais apporter quelque chose en montant. Accélérer le jeu, c'est ce que j'essaie de faire. Je ne dois pas perdre mon côté créatif, c'est ce qui fait ma force ».

Mais entré à la 63ème minute, il a répondu de la meilleure des façons en délivrant une passe décisive sur le but de la victoire de son équipe, but marqué par Henry Onyekuru à la 80ème minute. Anderlecht l'a finalement emporté (1-2) mais Hanni a très peu apprécié le fait d'avoir débuté la rencontre sur le banc.

Copyright © 2017 Africa Top Sports. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.