Cote d'Ivoire: Conflit à l'ouest - Les populations invitées à faire attention aux rumeurs

« Il faut que les gens arrêtent de manipuler les populations et de diffuser des rumeurs », a-t-elle insisté. Concernant le Rdr, Anne Ouloto considère que le mentor du parti demeure son président d'honneur, Alassane Ouattara. « La présidente Henriette Dagri Diabaté dirige le parti, la secrétaire générale, Kandia Camara, se chargera de l'administrer et de l'animer. Mais le mentor demeure Alassane Ouattara », a-t-elle estimé.

Pour la secrétaire générale délégué 2 du Rdr, sa région est la plus choyée du pays depuis l'arrivée au pouvoir d'Alassane Ouattara. « Faites le point sur les réalisations et vous vous en rendrez compte. C'est la toute première région visitée par le Chef de l'Etat, dès son accession au pouvoir. Avec tout ce que cela renferme en termes de projets et de réalisations socio-économiques », a-t-elle relevé.

Pour elle, les rumeurs sont pour beaucoup dans cette crise. « Je me demande s'il n'y a pas de manipulation dans cette affaire. Maintenant qu'on a obtenu la paix, il nous faut aller jusqu'au fond de cette affaire ». Et d'ajouter : « Il y a eu trop de rumeurs... Les rumeurs font énormément de tort à la région. Que la population fasse attention aux rumeurs. Notre ennemi, à l'ouest, ce ne sont pas les autres communautés qui vivent avec nous. Notre ennemi, c'est plutôt la rumeur ».

