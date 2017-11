Cote d'Ivoire: Promotion de la qualité - La sécurité sanitaire des aliments au centre des préoccupations

Le plan d'actions 2018 se décline en 8 axes. " Aider les organismes à accroître la satisfaction de leur clients et parties intéressées, améliorer les pratiques en matière d'hygiène et de sécurité sanitaire des aliments, sensibiliser pour prévenir les risques professionnels et domestiques, améliorer la gestion de la relation client dans les services, communiquer et sensibiliser sur les questions environnementales liés aux objectifs de développement durable, améliorer la gestions des déchets sanitaires, renforcer les capacités et encourager le leadership en faveur des Qse", explique-t-il.

En vue d'assurer la qualité des produits et du service, l'Alliance qualité sécurité et environnement (Aqse) a procédé au lancement officiel de ses activités, le samedi 18 novembre 2017, à Abidjan-Cocody. Selon Jonathan Kacou, président de cette association, l'Aqse s'est donnée pour mission d'œuvrer à la promotion de la qualité dans les secteurs".

