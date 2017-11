Cote d'Ivoire: Mode - WAFA fête ses 10 ans en fleur et en couleur

L'annonce de l'évènement a bénéficié du soutien du styliste Giles Touré et de Vlisco représenté par Sangaré Sékou.

Dans la mode, 10 ans de créativité, de rêve, de partage et de professionnalisme se fêtent. C'est le cas de la styliste, créatrice et modéliste WAFA Sarkis. La responsable de la marque vestimentaire « Wafa » a donné l'information, le 18 novembre 2017, au cours d'une conférence de presse aux deux-plateaux.

Selon la Pdg de Wafa haute couture, cette célébration aura lieu, le samedi 25 novembre, à partir de 18h, à Cap Sud Marcory. A l'en croire, l'évènement sera marqué par des défilés de 60 tenues en pagne by Wafa, de 10 tenues pour bijoux by Léèse et un autre de 50 tenues de soirées by Wafa. Le tout couronné par une coupure de gâteau et assaisonné par une prestation humoristique et de danse moderne.

L'annonce de l'évènement a bénéficié du soutien du styliste Giles Touré et de Vlisco représenté par Sangaré Sékou. Stéphane Mambo de la structure qui pilote l'évènement promet du « glamour sur tapis rouge » pour une fête sans partage et inoubliable.