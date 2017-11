Cote d'Ivoire: Anoumabo - Les Tchagba annoncent qu'ils ont pris le pouvoir, les Dougbo réagissent

«Non, non et non !», rétorque Gangan Akadjé Nicodème qui assure qu'il est toujours à la tête du village. Par conséquent, dénonce une action de force qui n'a pas sa raison d'être. «Ils ne peuvent pas dire qu'ils ont pris le pouvoir. Dans les villages Atchan, le pouvoir s'exerce en 15 ans. J'ai obtenu mon arrêté de nomination préfectorale en 2007. Aujourd'hui, j'ai encore cinq ans d'exercice devant moi. C'est en 2022 qu'il prendra fin», explique-t-il.

Enfin, «la goutte d'eau qui a fait déborder le vase», c'est que des membres de la génération Tchagba ont été convoqués à la préfecture de police. Or, en pays Atchan, «les mécanismes de règlement des litiges et de conflits font de sorte qu'on convoque personne, ni à la police, ni à la justice. Mais c'est ce que vient de faire le chef d'antan. Il nous a mis en prison», dit-il. Pour lui «trop c'est trop ! Il a piétiné notre tradition», a-t-il conclu, ajoutant que «le pouvoir de la génération Dougbo a pris fin. Dans la mesure où ils sont là depuis 2001 ». A noter que, chez les Ebrié, le pouvoir dure 15 années.

«En pays Atchan, le pouvoir ne se donne pas. Le pouvoir s'arrache ! Et c'est ce que nous venons de faire», a-t-il ajouté. Fort heureusement «cela s'est fait sans heurt et sans effusion de sang», a-t-il précisé par ailleurs, face aux journalistes, sous l'arbre à palabre du village, c'est-à-dire l'espace publique mitoyen au siège de la chefferie.

