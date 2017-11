Cote d'Ivoire: Alépé - Le centre de santé de Motobé inauguré

Nanou Benjamin, préfet du département d'Alépé a traduit la gratitude du gouvernement au donateur. Car pour lui, cette action intègre la vision du Président Ouattara qui cherche toujours à améliorer le cadre de vie des populations. Il a conseillé aux populations de taire leurs querelles intestines et a particulièrement invité les femmes à fréquenter ce centre de santé moderne pour ne plus prendre le risque d'accoucher à domicile. Christophe Koreki a été intronisé membre de la génération " Gnôndo" actuellement au pouvoir à Motobé.

Motobé, village distant d'Alépé d'environ 20 km situé dans la sous-préfecture d'Oghlwapo dispose désormais d'un centre de santé composé d'un dispensaire, d'une maternité, d'une pharmacie, d'un préau et d'un château pour l'alimenter en eau potable. Des logements de l'infirmier et de la sage-femme ont été aussi livrés, le tout pour un coût de 160 millions de F. C'est un don de la société Palmci, qui travaille dans le domaine du palmier à huile et qui dispose de parcelles dans la dite localité.

