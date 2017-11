Burkina Faso: Roch Kaboré aux jeunes - «Nous avons écouté vos messages et nous allons les traduire en réalité»

Onze recommandations, deux résolutions et deux motions, constituent l'essentiel des résultats obtenus au soir des Etats généraux de la jeunesse. Ainsi, du 15 au 18 novembre 2017, les participants ont mené la réflexion sur divers sujets les concernant.

Il s'agit entre autres, de la « place et du rôle de la jeunesse dans le renouveau politique, économique et social du Burkina Faso », de la question de la « santé sexuelle et reproductive des jeunes et dividende démographique », de la « tribune de entrepreneuriat » et du « regard croisé en matière d'éducation et d'engagement politique de la jeunesse ».

Toutes ces questions ont fait l'objet de panels et ce dans le souci d'une meilleure approche du thème principal : « quelle gouvernance pour une contribution optimale de la jeunesse au renouveau politique, économique et social du Burkina Faso ? ».

Au titre des recommandations, les jeunes ont souhaité que soit « élaborer une stratégie nationale de mise en œuvre de la décennie africaine pour la formation et l'emploi des jeunes dans les domaines professionnel, technique et entrepreneurial ».

A cela s'ajoute la volonté de voir « l'organisation des rencontres d'échanges, directs et inclusifs, périodiques ou ponctuelles entre les partenaires techniques financiers et les populations dans les localités dans lesquelles ils interviennent ».

Par ailleurs, les participants ont manifesté l'intérêt de « se regrouper en structures faîtières et/ou par objectif ». Pour ces derniers, ces regroupements leur permettront, « de mieux accompagner les politiques de développement à l'échelle nationale et régionale ». Ils invitent aussi à un renforcement du leadership des jeunes et à l'augmentation des fonds de financement et de garanties.

Considérant « qu'il n'y a pas de sot métier», Roch Marc Christian Kaboré a instruit ces jeunes issus des 13 régions du Burkina, de la diaspora et des communautés étrangères à s'engager plus dans le travail.

En guise de réponse aux préoccupations contenues dans le rapport des travaux, le chef de l'Etat s'est voulu rassurant. A l'en croire, la question de l'emploi des jeunes est sur la table à tous les niveaux (plan national et sous régional).

Quant aux recommandations qui lui ont été soumises, le président du Faso a indiqué que de nombreux points seront intégrés dès 2018, afin que les choses soient en phase avec la réalité. « Nous avons écouté vos messages et nous allons les traduire en réalité ». Telle est la promesse faite par le président Kaboré.

En marge du cérémonial officiel, les organisateurs ont procédé au lancement du site web du ministère de la jeunesse (www.jeunesse.gov.bf).

Par ailleurs, des mérites de jeunes promoteurs modèles dans différents domaines (élevage, commerce, restauration, etc.) ont été reconnus.

Ils ont reçu à cet effet des chèques allant 680 000 à 5 millions de franc CFA. Smaïla Ouédraogo, ministre en charge de la jeunesse a témoigné sa reconnaissance et sa réjouissance vis-à-vis de l'engagement dont ont fait preuve ces jeunes au cours de ces échanges.