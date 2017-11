Cameroun: Les étudiants des universités s'invitent au dialogue

communiqué de presse

Nous, étudiantes et étudiants des universités d'Etat et Instituts privés d'enseignement supérieur (IPES) du Cameroun, réunis du 09 au 10 novembre 2017 à l'Université de Yaoundé l dans 1e cadre du Forum des étudiants des universités du Cameroun (FETUC), organisé par le ministère de l'Enseignement supérieur sur le thème: «Bilinguisme et Multiculturalisme : l'état des lieux et perspectives, les étudiants peuvent ils servir de modèle? ».

Faisons la déclaration dont la teneur suit :

1. Considérant l'orientation actuelle de l'enseignement axé sur la Nouvelle gouvernance universitaire, l'économie des savoirs et la professionnalisation des enseignements sous la très haute impulsion du président de la République, son Excellence Monsieur Paul BIYA;

2. Considérant la volonté réaffirmée du chef de l'Etat en vue d'une démocratisation sans cesse accrue de l'offre de formation au niveau supérieur notamment en dotant chaque région d'une institution universitaire;

3. Considérant la mise en œuvre concrète et réaliste de cette politique par le Minesup à travers une gestion maitrisée des universités et l'organisation des instances de dialogue et d'échanges constantes entre étudiants;

4. Considérant la vision pertinente du chef de l'Etat au sujet des enjeux du nouveau monde digital à travers son don de 500 000 ordinateurs et dont l'implémentation actuelle se traduit par la signature du partenariat entre le Minesup et Microsoft pour la promotion du e-learning ;

5. Considérant la création par le chef de l'Etat de la Commission nationale pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme et le ferme attachement de la communauté estudiantine à cette vision;

6. Considérant la volonté réaffirmée du chef de l'Etat d'œuvrer à l'édification d'une nation une et indivisible, et où le vivre-ensemble trouve dans nos Institutions universitaires, l'exacte traduction de la réalité quotidienne;

7. Considérant l'heureuse occasion du Forum tenu à l'université de Yaoundé I, au regard de la pertinence du thème, la fécondité des échanges et les résolutions qui en sont sorties;

Remercions le chef de l'Etat pour sa très grande et constante sollicitude à l'égard de la jeunesse camerounaise en général et des étudiants en particulier;

Lui réitérons notre connaissance et notre soutien à sa politique du bilinguisme et du , gage d'un vivre ensemble harmonieux pour le grand bonheur du Cameroun .

Encourageons les jeunes camerounaises, particulièrement les étudiants à faire du bilinguisme et du multiculturalisme des facteurs fondamentaux de cohésion, et d'intégration au sein des campus universitaires; Exhortons la communauté estudiantine à s'approprier le nouveau monde digital

afin de relever non seulement le défi de l'employabilité et de la professionnalisation, mais aussi de féconder le vivre ensemble et de bannir toutes les formes d'antagonisme;

Prenons l'engagement d'être les messagers du dialogue, de la paix et de la concorde, afin de faire germer cette semence dans nos différents campus et milieux de vie, à travers la mise en œuvre des recommandations et des résolutions issues de ce Forum ».

Fait à Yaoundé, le 10 novembre 2017

Ont signé :

Franck Joseph Essomba, Nsengong Nemtat, Ewala Mboule Raïssa Manuela, Ndéné Assiéné Esther, Baikame Tassouabe Herman, Sanson Frank Dalip, Liva Eyoke Manfred, Nkono Wil-fried, Bachirou Adib.