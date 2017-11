Sénégal: Macky Sall - "Notre économie a retrouvé sa compétitivité"

Le CPI, considéré comme "un moment fort de dialogue direct" entre le président de la République et le secteur privé, permet de passer en revue le chemin parcouru et d'adopter une feuille de route des réformes jugées prioritaires pour l'amélioration de I'environnement des affaires.

Le président de la République a par ailleurs invité le gouvernement à "poursuivre sans relâche avec organisation, méthode et rigueur" le travail déjà entamé dans ce domaine, en intensifiant la mise en œuvre du Plan d'actions prioritaires (PAP), appelé à devenir le second plan quinquennal du Plan Sénégal émergent(PSE).

"Ces performances arrimées à une croissance soutenue sont la preuve de la pertinence de notre nouvelle stratégie de développement économique et sociale", a fait valoir le président Sall, en présence de membres du gouvernement, des représentants du secteur privé et des PTF.

