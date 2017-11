Madagascar: Vitrines numériques - Lancement des CATI pour la promotion des innovations

Des vitrines numériques ont été mises en place dans diverses régions de Madagascar, dans le dessein de réduire les fractures numériques. Aujourd'hui, les initiateurs de ce projet veulent favoriser les innovations, le transfert de technologies et l'industrialisation.

Le développement économique et intellectuel figure parmi les grands objectifs de la mise en place des Vitrines numériques, dans le cadre du projet présidentiel « Numérique pour Tous ». Dans ce cadre, une convention de partenariat a été signée le 16 novembre dernier, entre le MPTDN (Ministère des Postes, des Télécommunications et du Développement Numérique), le MIDSP (Ministère de l'Industrie et du Développement du Secteur privé) et le Ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, pour le lancement de l'opérationnalisation des CATI (Centres d'Appui à la Technologie et à l'innovation). « En tant que Ministère de tutelledu Numérique, la vision de notre département est que les technologies de l'Information et de la Communication contribuent au développement de l'économie numérique et qu'elles constituent un secteur d'appui et un levier de développement », a souligné le ministre Neypatraiky André Rakotomamonjy du MPTDN.

Accès au numérique. La mise en place des Vitrines numériques a déjà permis aux populations de nombreuses régions de la Grande Ile d'avoir accès aux NTIC, même dans les zones enclavées. Initialement, ce projet avait pour principal objectif de réduire la fracture numérique en offrant un accès gratuit à ces technologies, à tout un chacun - étudiant, chercheur, entrepreneur, etc. - pour que ces bénéficiaires puissent développer leurs activités, leurs connaissances afin d'être plus productif et pouvoir participer au développement du pays. Selon ses signataires, la convention de partenariat signée la semaine dernière a pour objectif de développer le transfert de technologie, la stimulation de l'innovation et l'encouragement de la protection de la propriété industrielle ainsi que promouvoir l'entrepreneuriat.

Elle contribue également au renforcement des capacités des chercheurs et à l'intégration des enseignants, chercheurs et universitaires aux réseaux de recherche internationaux à travers l'accès et l'exploitation d'une bibliographie internationale accessible par des plateformes virtuelles. Pour le ministre Neypatraiky Rakotomamonjy, ce partenariat permet à son Ministère de contribuer, à travers les Vitrines Numériques, à la facilitation de l'accès aux bases de données et aux plateformes virtuelles des CATI, pour ses parties prenantes. Les installations déjà mises en place serviront donc à la mise en œuvre du projet, afin d'atteinte des objectifs fixés par les trois partenaires signataires de la convention.