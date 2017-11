Madagascar: Rencontre CUA-VTM - Tentative de division des « taximen » selon Clémence Raharinirina

La situation avance entre les « taximen » regroupés dans le « Vondron'ny Taxi Matianina » et la CUA. Une situation qui s'est manifestée par la rencontre qui a eu lieu le samedi dernier. Lesdeux parties ont en effet pu donner des « feed-back » sur les améliorations à apporter au cahier des charges de la société OMAVET. L'évènement était également pour les membres du « Vondron'ny Taxi Matianina » l'occasion d'être présentés devant les responsables auprès de la Commune urbaine d'Antananarivo. A cet effet, des débats sur la mise en place "d'une carte magnétique de conformité" ont été lancés. Ladite carte devant être distribuée gratuitement et valide durant deux ans après une visite de conformité à Ampasampito. Par ailleurs, des mesures temporaires telles que la distribution de "certificats" vont être prises par les responsables auprès de la CUA en attendant l'effectivité des cartes magnétiques. Outre les résolutions sus citées, la réunion de samedi dernier a également été l'occasion pour les deux parties de raffermir leur collaboration.

Copyright © 2017 Midi Madagasikara. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.