Sénégal: "Les enfants s'installent dans les médias" à l'occasion de la Journée mondiale de l'enfance

Dakar — La Journée mondiale de l'enfance sera célébrée ce lundi à partir de 15 h, au Monument de la renaissance africaine, à Dakar, à travers le concept "Les enfants s'installent dans les médias", indique un communiqué.

"Cette journée est dédiée à la mise en oeuvre du concept +Les enfants s'installent dans les médias+", un événement qui "sera entièrement animé par les enfants", précise le communiqué.

A cette occasion, ajoute le communiqué, ils présenteront une exposition de photos "réalisées par eux-mêmes sur la mendicité des enfants" et procéderont à la "restitution de leurs expériences à travers des projections d'extraits de nombreuses émissions médiatiques animées par les enfants durant la journée du 20 novembre sur les chaînes au Sénégal".

"Ce concept vise à donner plus de place aux enfants afin qu'ils s'expriment sur leurs droits, intérêts et défis. Ainsi, ils pourront montrer leur solidarité avec les enfants les plus défavorisés et les plus vulnérables. Cela constitue un appel à l'action pour les enfants et par les enfants, qui exige un meilleur avenir pour chaque enfant", poursuit la même source.