Madagascar: Enseignement supérieur - Fin des « vacances de peste »

Autre résolution, la suspension jusqu'à nouvel ordre de toutes les demandes d'ouverture des universités de proximité ainsi que la suspension de création de nouvelles mentions et nouveaux parcours dans les établissements publics. La raison avancée par le ministère de tutelle est "l'amélioration des existants". Etant donné que la suspension des activités pédagogiques a été provoquée par l'épidémie de peste qui a sévi dans la Grande Île, une systématisation de l'assainissement et de l'hygiène au sein de tous les établissements universitaires publics a également été décidée. Un calendrier périodique devrait être mis en place par le Conseil d'Administration.

La réunion extraordinaire des membres de la CoPRIES du 16 novembre dernier a sorti huit points essentiels que le Ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique MeSUPRES a fait savoir via un communiqué. A donc été décidé, la levée de la suspension des enseignements à partir du 16 novembre 2017. "Chaque institution déterminera les modalités pratiques de la reprise pédagogique " peut-on lire dans le communiqué. Ce dernier de déterminer que la fin de l'année académique 2016-2017 est fixée pour le mois de février 2018 prochain, tandis que la rentrée pour l'année académique 2017-2018 se fera le mois de mars de la même année. Ladite année universitaire devant se terminer au mois de décembre 2018.

Copyright © 2017 Midi Madagasikara. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.