Madagascar: Golf / BNI Ringer Score - Ony Marchand et Sylvain Rabetsaroana sacrés

Deux habitués du Ringer Score BNI Madagascar, Sylvain Rabetsaroana chez les hommes et Ony Marchand chez les dames ont été sacrés champions.

A l'issue du 9e et dernier tour du Ringer Score BNI 2017 disputé, hier, à l'International Golf Club du Rova à Andakana, les vainqueurs ont été connus. Les deux champions en première série hommes et dames iront à Maurice à l'Amahita. La remise des trophées et des prix a été effectuée, hier, par Alexandre Mey, Directeur Général de la Banque.

Deux revenants. Sylvain Rabetsaroana qui a mené la course en tête depuis plusieurs tours s'est distingué et s'est emparé du titre chez les hommes avec un score de 59 points. C'est sa cinquième victoire au Ringer Score. « De toutes les compétitions golfiques à Madagascar, Ringer Score est l'une des plus anciennes et bien organisées. Il faut une préparation, mais, la victoire ne s'obtient pas facilement » a expliqué le champion. Il est suivi de très près par Benjamin Memmi avec un total de 61 points et Nam Ki Hyeok complète le podium avec 62 points. Du côté des hommes, Ony Ratsimbazafy renoue avec le titre après plusieurs années de pause. En effet, elle a été sacrée championne en 1re série dames de cette 21 édition en réalisant un score de 60 points. « Mon dernier titre date de 2009 après que j'ai décidé de prendre une pause » a-t-elle déclaré. Ny Voara Raveloarison se classe à la deuxième place avec 68 points et Monique Noyon termine à la troisième place avec 68 points. Chez les juniors, Erick Rajerison a été couronné. Il a un score total de 64 points, suivi de Tamby Mattias Rakotonjanahary et Ny Ony Rakotonavahy respectivement deuxième et troisième avec 67 et 68 points.

Continuité. Cela fait 21 ans que le Ringer Score de BNI a existé. La remise des trophées d'hier a été mise à profit par Alexandre Mey pour réitérer la volonté de la banque d'inscrire dans la durée l'organisation du Ringer Score qui soufflera prochainement ses 22 bougies. Le soutien de BNI Madagascar au golf est justifié par les valeurs communes avec l'esprit golfeur notamment l'engagement, la rigueur, l'intégrité, ou encore la performance, l'assiduité toujours entre la banque et cette discipline. « Pour les prochaines éditions, nous allons essayer d'apporter de nouvelles idées et revoir la formule de la compétition pour faire peau neuve » a fait savoir le DG de la BNI. A 21 ans, c'est l'âge de la majorité, Ringer Score est une compétition majeure, de qualité que ce soit au niveau de l'organisation que les compétiteurs. « Beaucoup de sponsors étaient là, mais, seule la BNI reste régulière » a indiqué Mamy Rakotondrainibe, président de l'IGCR. La journée d'hier a été saisie par les deux entités de renouveler le contrat pour deux ans 2018-2019. Le coup d'envoi de la 22e édition sera lancé le 16 janvier 2018.