Madagascar: Faux passeport - Deux Chinois en situation irrégulière arrêtés

Les deux individus ont été interpellés sur le coup et une ouverture d'enquête immédiate s'en est suivie à la brigade de Maevatanàna. « Ils sont mis en cause de conduite sans permis, défaut de visa de séjour réglementaire et usage de faux passeport. D'autres chefs d'inculpation pourraient s'ajouter au fur et à mesure de l'enquête préliminaire » a-t-on appris de la Gendarmerie. Le déferment au parquet de Mahajanga est prévu pour aujourd'hui.

A Maevatanàna, samedi dernier vers 8 heures et demie, il a été constaté un défaut de permis de conduire du Chinois au volant. Comme le malheur ne vient jamais seul, le délit a poussé les éléments de la police de la route à vérifier la carte de séjour des deux Chinois. Le chauffeur n'avait rien, aucun papier administratif avec lui. Son passager, quant à lui, avait un passeport et un visa de séjour, mais après une vérification minutieuse des documents, il s'agit du passeport d'un autre Chinois avec un visa de séjour épuisé le 14 novembre dernier.

