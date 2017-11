Madagascar: Concurrence déloyale - Besoin de requête officielle selon l'ANMCC

D'une manière plus précise, son objectif consiste à protéger les producteurs nationaux et les industries locales contre la fameuse concurrence déloyale, en l'occurrence, le dumping, les importations des produits subventionnés ou les importations massives. Cet organisme tient donc un rôle de régulation en matière d'importation », indiquent les représentants de l'ANMCC. En effet, ces derniers invitent les opérateurs, victimes de pratiques déloyales, à formuler des requêtes officielles.

Mais les plaignants ne formulent pas de requête officielle, selon l'Autorité Nationale Chargée des Mesures Correctives Commerciales (ANMCC). Et pourtant la raison d'existence de cette autorité est d'intervenir sur ce genre de cas. « L'ANMCC n'a été mise en place officiellement qu'en mai 2017. En tant qu'organisme rattaché au Ministère du Commerce et de la Consommation(MCC), ses principales missions sont d'élaborer les règlementations nationales, de mener des enquêtes visant l'application des mesures correctives commerciales pour éradiquer les bévues commerciales.

Plusieurs doléances et plaintes, concernant les pratiques commerciales déloyales, sont émises sur les réseaux sociaux et à travers les médias.

