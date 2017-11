Madagascar: Foire des produits de l'Europe et CE - Va pour la seconde édition !

Produits de luxe . « Notre objectif ? Réunir au même endroit tous les opérateurs œuvrant dans les domaines d'activités relatifs à l'importation des produits de luxe et de qualité provenant d'Europe ». Bijouterie, produits cosmétiques, prêt-à-porter, lingerie, chaussures, sacs, électroménagers, ustensiles de cuisine, matériels informatiques... le visiteur ne peut que trouver son bonheur, surtout en ces veilles de fête. D'autant que pour ces trois jours de foire, promotion, liquidation et nouvel arrivage sont prévus. « Foire des produits de l'Europe & CE », un évènement dédié à toute la famille.

Au menu : le meilleur des produits de l'Europe et ceux admis dans la zone « Union européenne » à travers 200 stands. Cette année, les organisateurs ont effectivement mis l'accent sur la CE pour éviter toute confusion. Laurence Razafindrabe du comité d'organisation d'expliquer : « Nous avons rencontré quelques désagréments lors de la première édition. Le concept était flou pour certains. Oui, la foire met sous les feux des projecteurs les produits européens, mais également tous les produits venant d'autres pays, mais suivant les normes régissant le marché européen ». Le marquage CE, selon le même responsable, n'est ni une marque de certification ni une indication de l'origine géographique du produit. « C'est un marquage réglementaire qui n'implique pas que le produit ait été fabriqué dans l'Union européenne et confère par défaut, le droit de libre circulation sur l'ensemble du territoire de l'UE ».

