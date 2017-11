Madagascar: Politique budgétaire - Orientée vers la hausse des dépenses d'investissements

Les recettes fiscales et douanières atteindront 4 811 milliards d'Ariary en 2018 et permettront d'augmenter les dépenses d'investissements, les dépenses pour la sécurité publique et pour les secteurs sociaux, d'après le PLFI 2018.

Des recettes internes supplémentaires de 730 milliards d'Ariary ! C'est sur cette prévision que le Ministère des Finances et du Budget table pour l'exercice 2018. En effet, avec la Politique de recettes présentée par le ministre Vonintsalama Andriambololona, devant l'Assemblée nationale, son ministère prévoit de porter le taux de pression fiscale à 11,9% pour l'année prochaine, contre 11,4% pour les prévisions de l'exercice 2017. « L'Administration compte collecter en 2018 des impôts de 2 555 milliards d'Ariary et des recettes douanières de 2256 milliards d'Ariary. Cela fait en tout 4 811 milliards d'Ariary, soit une augmentation de 18% par rapport aux prévisions de recettes de 2017 », a indiqué le ministre. D'après ses explications, cette politique de recettes se base sur l'amélioration des recettes fiscales par les incitations, la simplification et l'allègement des procédures, ainsi que la lutte contre la fraude et l'évasion fiscale.

Stimulation. La mobilisation des activités économiques et l'incitation des opérateurs à entrer dans le secteur formel figurent parmi les grandes lignes de la politique budgétaire de l'Etat. D'après le Projet de loi de finances initiale (PLFI 2018), les dépenses d'investissement en infrastructures atteindront 1 571,3 milliards d'Ariary. Pour les secteurs sociaux, le budget alloué sera de 566,2 milliards d'Ariary. Outre l'augmentation des recettes, la réduction des transferts aux entreprises d'Etat ont également permis d'avoir plus d'espace budgétaire pour les investissements, la sécurité publique et les secteurs sociaux.

Pour la JIRAMA, les transferts émanant de l'Etat seront limités à 209 milliards d'Ariary pour l'année 2018, contre un montant de 450 milliards d'Ariary pour cette année 2017. En ce qui concerne la compagnie Air Madagascar, aucun transfert n'est prévu dans la PLFI 2018. Bref, ce projet de loi a été félicité par les députés lors de son vote à Tsimbazaza. Peut-on attendre les mêmes réactions de la Chambre haute pour le vote de ce projet de loi prévu le 29 novembre ?