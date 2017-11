Madagascar: Grand Urban Hotel an-I - Une belle fête d'anniversaire... en chanson

Un incident qui n'a pas affecté le déroulement de la fête. Il est effectivement 18 heures quand commence le défilé d'artistes à Ambatonakanga. Deenyz ouvre le bal. Elle enchante le public par sa prestation. Grace Loren, Manoa Ralisiarimanitra, Liantsoa, Quator Squad, Isaia Ratsizakaina, Elsie... tous émerveillent par leur prestation. Princia et Linah Rindra, accompagnées par Andry Michaël, Tojo Rabekoto et Mahatozo, ne sont pas moins époustouflantes.

Tous les ingrédients étaient réunis pour faire de la soirée d'anniversaire du Grand Urban une belle réussite. Et elle l'était, excepté pour Shyn qui a passé un mauvais quart d'heure. Victime de fatigue et pris d'un violent maux d'estomac qui provoque une palpitation, le chanteur s'évanouit sur scène alors qu'il effectuait la balance avec son équipe. On a dû le raccompagner dans sa chambre où les soins nécessaires lui ont été administrés.

