Congo-Kinshasa: Province de l'Ituri - Création d'un Comité consultatif de Stabilisation de la region du Sud Irumu

Le territoire du Sud Irumu a longtemps été le théâtre de conflits entre les communautés Hema, Lendu (Ngiti), Bira, Lesse et Yira (Nande). Ces rivalités qui durent depuis des décennies ont été exacerbées au fil du temps par l'imbrication de plusieurs facteurs notamment l'émergence du groupe armé du Front de Résistance Patriotique de l'Ituri (FRPI) dont les attaques régulières contre les populations locales, toutes ethnies confondues, sont à la base de l'insécurité chronique dans ce territoire. Pour le bureau MONUSCO-Bunia, la mise en place d'un tel Comité constitue en soi, non seulement, le premier pas officiel vers la mise en œuvre de la Feuille de route dont les deux principaux axes sont l'épineuse question du FRPI et la problématique des conflits intercommunautaires ; mais aussi, une garantie que les initiatives de dialogue pourront aller de l'avant sous un parapluie officiel plus évident.

Ce Comité consultatif de Stabilisation de la région du Sud Irumu, élargi aux Députés provinciaux, nationaux et autres partenaires internationaux, aura pour missions, entre autres, de faire le suivi et la mise en œuvre de la Feuille de route arrêtée pour le rétablissement de la paix dans le Sud Irumu ; de sensibiliser les groupes armés et les autres parties prenantes aux conflits à adhérer au processus de dialogue démocratique ; de sensibiliser aussi les communautés à la culture de transformation des conflits ( conflits foncier et identitaire).

