Mali: Espace UEMOA - 27 groupes bancaires en exercice au 31 décembre 2016

Selon le rapport 2016 de la Commission bancaire de la Banque centrale des états de l'Afrique de l'ouest(Bceao), au 31 décembre 2016, vingt-sept (27) groupes bancaires exerçaient dans l'Union économique et monétaire ouest-africaine (Uemoa).

Ils sont constitués de cent (100) établissements de crédit et totalisent 84,6% des parts de marché et 78,1% du résultat net global provisoire du système bancaire. Neuf de ces groupes sont liés à des holdings qui sont installées dans l'UMOA. Il s'agit de Ecobank, Cofipa, Atlantic business international (Abi), Bridge group West Africa, Oragroup, Tamweel Africa Holding (Tah), Bank of Africa (Boa), Coris Bank International et Groupe Bdk. «Le nombre de groupes bancaires en activité dans l'UMOA, détenant chacun au moins 2% des actifs du système bancaire, est ressorti à douze (12) au cours de la période sous revue.

Avec soixante-quatorze (74) des cent-douze (112) unités ayant transmis des données, ces entités étendent leur influence à l'ensemble des pays de l'Union. Elles concentrent 77,2% du total des bilans et 67,9% des guichets, emploient 71,1% des agents, détiennent 76,0% des comptes de la clientèle et contrôlent 75,7% des GAB. Lesdits groupes cumulent 75,2% du résultat net global provisoire du système bancaire », lit-on dans le rapport.

Le groupe Ecobank, avec une part des actifs de 14,9%, demeure le plus important. Il est présent dans tous les pays de l'Union, détient 9,9% du réseau, 20,8% des Gab, 17,2% des comptes de la clientèle et emploie 11,0% des effectifs. Constitué de huit (8) banques dans l'UMOA, le groupe Bank Of Africa (Boa) se positionne au deuxième rang avec 11,4% du total des bilans. Il concentre 10,6% des guichets, 10,1% des GAB, 15,7% des comptes bancaires de la clientèle, 8,9% des agents et réalise 13,8% du résultat net global provisoire.

Le groupe Atlantic business international (Abi) avec 9,4% de part de marché est présent dans tous les pays de l'Union. Il dispose de 8,5% du réseau, de 7,2% des Gab, de 8,0% des comptes clientèle et de 7,2% des salariés. Le groupe Société Générale occupe la quatrième place, avec une part des actifs de 9,2%. A la cinquième place, avec un cumul de 8,0% des actifs, le groupe Attijariwafa bank dispose de six (6) filiales et trois (3) succursales.