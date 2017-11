Mali: Forum sur l'investissement à Dubaï - Le président IBK fait étalage des atouts et ambitions maliens

En participant à cette conférence, le président de la République a présenté les atouts et ambitions de notre pays. Pour mieux susciter l'intérêt au niveau des dirigeants d'entreprises étrangères, Ibrahim Boubacar Keïta a mis en exergue les potentialités et opportunités d'investissement au Mali.

Lesquelles existent dans les domaines des ressources minières et hydrauliques, de production d'énergie thermique, renouvelable et hybride.

Sans doute, il a invité les potentiels investisseurs, participant au Forum sur l'investissement à Dubaï, à parier sur la destination Mali, sur la destination Afrique, au bénéfice des opérateurs économiques ainsi que des populations.

Le Forum annuel de Dubaï sur les investissements se veut une plateforme dédiée à l'examen des mutations intervenues dans le marché financier et à la recherche de solutions pratiques de nature à relever les défis posés à travers des activités facilitant le contact entre les investisseurs et les décideurs et l'accès des porteurs de projets aux sources de financement.

En faisant un parallèle entre la situation du pays en 2012 où peu de gens osaient parier sur son devenir économique, le chef de l'État a laissé entendre qu'en l'espace de quatre ans, le cadre macroéconomique a été assaini et de nombreux indicateurs montrent des évolutions encourageantes.

À titre illustratif, il a cité le taux de croissance économique robuste enregistré par le Mali,avec une moyenne annuelle de l'ordre de 6 % ; le dynamisme entrepreneurial sans précédent des jeunes qui représentent 65 % de la population malienne.

Aussi, il y a l'amélioration substantielle du climat des affaires qui place le Mali dans le peloton de tête des pays de l'UEMOA, avec des incitations fiscales très avantageuses ; un budget d'État qui priorise les secteurs moteurs de l'économie (agriculture, industrie, commerce).

S'y ajoutent les dépenses en faveur des forces armées et de sécurité, le secteur social, notamment en faveur des couches les plus vulnérables et les investissements structurants pour booster l'économie ; et enfin des avancées notables au niveau du retour de la paix et de la sécurité à travers la signature de l'accord pour la paix et la réconciliation.