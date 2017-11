Ile Maurice: Commission drogue - «Gulbul nous a dit de mentir à la commission», dit Huranghee

L'avocat a confirmé qu'il y a bien eu un sac noir qui était dans un coffre d'une voiture lors de la réunion nocturne à St-Pierre. «Il nous a demandé de mentir à la commission.» Il a aussi pris à contre-pied ses confrères Noor Hussenee et Athon Murday. Il a soutenu que le premier nommé était bien le finance manager de Gulbul en 2014. Ashley Hurhangee avance que c'est Sabiir Gungapersad qui était le chauffeur du président de la Gambling Ragulatory Authority et non pas Athon Murday. «Gulbul est un loup caché dans la peau d'une brebis».

L'avocat Ashley Hurhangee n'a pas mâché ses mots à l'encontre de Raouf Gulbul qu'il accuse d'avoir un «sale caractère». Il a été auditionné devant la commission d'enquête sur la drogue, ce lundi 20 novembre. Me Ashley Hurhangee avance que Raouf Gulbul n'a fait que débiter des mensonges au sujet de la campagne électorale de 2014, de sa relation avec Tisha Shamloll et surtout sur la réunion nocturne à St-Pierre.

