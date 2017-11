Il a participé à une reconstitution des faits et une fouille a eu lieu à son domicile.

L'ancien journaliste, Kunal Gauzee, arrêté pour avoir tagué des graffitis sur des bâtiments publics à Port-Louis, hier, dimanche 19 novembre, a comparu en cour de district de Port-Louis, ce lundi 20 novembre. Il fait face à une charge de «defacing building». Kunal Gauzee a été reconduit en cellule jusqu'au 27 novembre. Il sera détenu au Moka Detention Center. Il sera aussi examiné par un médecin dans les jours à venir.

«Mon client ne voulait pas blesser qui que ce soit. Il voulait juste s'exprimer et n'avait aucune mauvaise intention. Il coopère pleinement avec la police. Ce matin on a donné l'autorisation pour une fouille à son domicile et il a aussi participé à une reconstitution des faits. Il pense honnêtement qu'il n'a rien fait de méchant», a soutenu Me Anoup Goodary, qui défend l'ancien journaliste.

La mère, Dameeantee Gauzee et la sœur de Kunal Gauzee étaient présentes en cour ce lundi. La première nommée avoue ne pas comprendre l'acte de son fils. «Mo pa koné kinn pass dan so latet. Li enn bon garson et li kontan aide dimoune. Mo pensé li ti zis envi exprime li. Li péna oken problem.»