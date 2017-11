Ile Maurice: Marino Karuthasami - «Un élu doit habiter la circonscription»

Son programme sera prêt au début de cette semaine. Parmi les points forts la nécessité de décongestionner la ville des fleurs et aussi de faire construire plus de parkings à l'hôpital de Candos. «C'est un véritable casse-tête quand on s'y rend en voiture.» Il souhaite aussi que Belle-Rose soit doté d'un poste de police et de bureaux pour le paiement des factures des services publics.

Il avait récolté un peu plus de 200 voix. Cette fois, il se présente sous la bannière du Mouvement jeunesse populaire party. Il est pour qu'un élu réside près de son électorat, afin d'être plus disponible pour ses mandants.

