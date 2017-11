Ile Maurice: Commission drogue - «C'est Gulbul qui a demandé à Peroomal Veeren d'impliquer Pravind Jugnauth»

Il n'y est pas allé de main morte. L'avocat Samad Golamaully a été entendu par Paul Lam Shang Leen et ses assesseurs, ce lundi 20 novembre. Sa version corrobore avec celle de Me Ashley Huranghee, qui a été auditionné juste avant lui. Samad Golamaully n'a pas été tendre avec Rouf Gulbul. «The word hypocrite should be removed from the dictionary and put Gulbul instead», a-t-il soutenu.

Samad Golamaully a expliqué qu'il a été «dégouté» par les agissements de son ancien ami. «C'est Raouf Gulbul qui a demandé à Peroomal Veeren d'impliquer le Premier ministre. Pravind Jugnauth est totalement innocent dans cette affaire», affirme l'avocat.

L'avocat a aussi confirmé que le président de la Gambling Regulatory Authority leur a demandé, à lui et à Ashley Huranghee, d'avoir la même version devant la commission d'enquête. Lors de cette rencontre, tenue en juillet de cette année à Ebène, les deux avocats ont eu droit à une fouille corporelle, selon Samad Golamaully. Il est aussi revenu sur la réunion qui s'est tenue à St-Pierre, dans le cadre de la campagne électorale de Raouf Gulbul en 2014.