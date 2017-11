Afrique: COP 23 - Le rôle des femmes reconnu dans l'action climatique

Un plan d'action sur le genre, qui reconnaît le rôle des femmes dans l'action climatique, a été finalisé alors que la Conférence des Nations unies sur le climat (COP 23), à Bonn, en Allemagne, entamait sa dernière semaine de négociations.

« Il s'agit de l'intégration du genre dans tout le travail concernant la politique climatique à l'échelle nationale et internationale », a souligné la négociatrice en chef de la présidence de la COP 23, Nazhat Shameen Khan. En outre, des entreprises ont annoncé de nouvelles initiatives pour réduire les émissions provenant de l'utilisation des forêts et établir leur gestion durable. « Les forêts ont cette capacité incroyable de stocker du carbone et nous n'avons pas assez investi. Protéger et restaurer les forêts est absolument essentiel à la réalisation de l'Accord de Paris, mais aussi à la réalisation des ODD (Objectifs de développement durable) », a déclaré Inger Andersen, directrice générale de l'Union internationale pour la conservation de la nature (UICN), lors d'une conférence de presse.

Plusieurs initiatives ont été annoncées. Il s'agit d'une initiative équatorienne visant à réduire les émissions de CO2 de 15 millions de tonnes dans le secteur forestier; un engagement de l'entreprise Walmart en faveur de produits sans déforestation; la nouvelle politique de l'entreprise Mars Inc. visant à réduire son empreinte carbone de 27% d'ici à 2025 et de 67% d'ici à 2050 en s'attaquant à la déforestation tout au long de la chaîne de valeur de l'entreprise; et les efforts déployés par le Service des parcs nationaux du Gabon pour mettre un terme à l'exploitation forestière illégale.

L'industrie s'engage à mettre en œuvre l'Accord de Paris

Le secteur industriel a également déclaré qu'il était prêt à fournir une grande partie des réductions d'émissions nécessaires pour atteindre l'objectif de l'Accord de Paris sur le climat, mais a ajouté que des partenariats nationaux et internationaux plus étroits avec les gouvernements aideraient les entreprises à prendre davantage de mesures, et plus rapidement. « L'industrie agit sur le changement climatique comme jamais dans l'histoire La transition vers une économie sobre en carbone est inévitable et les entreprises continueront à mettre en œuvre les solutions nécessaires pour remplir l'Accord de Paris », a déclaré Peter Bakker, PDG du Conseil mondial des entreprises pour le développement durable. Depuis 2015, plus de six cents entreprises dont les revenus combinés dépassent les 15 000 milliards de dollars ont pris plus de mille engagements en faveur de l'action climatique par le biais de We Mean Business, une coalition mondiale à but non lucratif. Beaucoup notamment vont devenir 100% énergies renouvelables et collaborer entre secteurs grâce à l'initiative de Partenariat de la technologie à faible teneur en carbone.

Des dirigeants signent un engagement pour aller plus vite

De leur côté, des dirigeants locaux et régionaux du monde entier ont signé l'Engagement Bonn-Fidji pour mettre en œuvre l'Accord de Paris, alors que les villes sont responsables de près de 70% des émissions de gaz à effet de serre provenant des combustibles fossiles utilisés pour l'énergie et les transports. Avec plus de la moitié de la population mondiale vivant dans les villes et devant s'approcher des deux tiers d'ici à 2050, l'Engagement Bonn-Fidji vise à stimuler les efforts pour avancer vers un développement urbain durable. L'Engagement englobe dix-neuf initiatives, dont la Convention des maires et le Pacte des maires travaillant ensemble pour créer le Pacte mondial des maires pour le climat et l'énergie, une coalition de plus de 7400 villes sur six continents et dans cent vingt et un pays pour réduire les émissions et rendre les économies et les sociétés résilientes au changement climatique.