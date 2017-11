Congo-Brazzaville: Hommage - Le PCT salue la mémoire de Théodore Kiamossi

On le décrit, on échange beaucoup autour de la crise dans laquelle le Pool, partie intégrante du… Plus »

Chef de service Etude et planification à la direction générale de Presse écrite, secrétaire général de la rédaction à Congo Magazine., il a été par la suite directeur général de l'Agence congolaise d'information de 1991 à 1993 et de 1998 à 2003.

Le militant Théodore Kiamossi embrasse la cause des masses laborieuses dès sa prime jeunesse. Il intègre le PCT dès 1970 et a été de tous les combats menés par les jeunes de la JMNR, de l'Union de la jeunesse socialiste du Congo-Jeunesse du PCT.

Théodore Kiamossi est en classe de 5e lorsque la cloche des 13, 14 et 15 août 1963 retentit. Tout jeune, il sort de sa méditation religieuse pour s'engager dans la nouvelle voie que le pays venait d'emprunter. Il rejoint alors la Jeunesse du mouvement national de la révolution (JMNR) dès le début et encadre les jeunes à la section 34 de Bacongo que dirigeait son aîné Ndangui, dit « De Basco ». C'est de là qu'il est rapidement remarqué par les dirigeants de la jeunesse, en l'occurrence Martin Mberi qui, nommé Commissaire du gouvernement à Djambala, dans le département des Plateaux, en fait son attaché.

Quelques années plus tard, il fréquente l'école primaire catholique Saint-Pierre-Claver de Bacongo où il excelle comme choriste et devient rapidement enfant de chœur. Il se forme une conviction religieuse et entre, le 11 septembre 1961, au petit séminaire de Mbamou, dans le département du Pool, pour devenir prêtre.

Copyright © 2017 Les Dépêches de Brazzaville. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.